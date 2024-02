Mbappé : La presse italienne annonce une victime au PSG !

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain va sans aucun doute tourner autour de Kylian Mbappé et de sa possible succession. Plusieurs noms sont déjà évoqués, mais celui de l’attaquant napolitain Victor Osimhen revient régulièrement, avec Luis Campos qui aimerait le retrouver après l’avoir recruté au LOSC par le passé.

Même si on attend toujours une annonce officielle, il y a de moins en moins de questions autour du départ de Kylian Mbappé et beaucoup plus sur sa succession. Car tout le monde veut savoir qui pourra remplacer la star française au PSG la saison prochaine.

Osimhen, le candidat parfait ?

Sur le10sport.com, nous vous avons expliqué que l’une des priorités du prochain mercato parisien sera Bernardo Silva de Manchester City. Mais dans une position beaucoup plus offensive, le PSG semble surtout lorgner la Serie A et le Champion en titre du Napoli, avec sa star Victor Osimhen. Ce dernier a récemment prolongé et possède une clause de départ fixée à 130M€.

Kolo Muani et Ramos pourraient en faire les frais