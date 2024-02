Mercato - PSG : Mbappé plombé par une opération à 100M€ ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid pourrait bien avoir un mercato animé l'été prochain. En défense, l'arrivée d'Alphonso Davies est étudiée de près par les dirigeants madrilènes tout comme celle de Kylian Mbappé. Mais le numéro 7 du PSG n'est pas le seul sur la liste du Real Madrid en matière d'attaquant puisque le buteur de Manchester City, Erling Haaland est aussi suivi par la Maison Blanche. Et au sein de l'effectif madrilène, il dispose d'un soutien de poids puisque Jude Bellingham aimerait qu'il signe.

Le Real Madrid est en train de préparer sereinement l'avenir avec de nombreux jeunes joueurs déjà performants. Jude Bellingham n'a que 20 ans, quand Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore Rodrygo n'ont respectivement que 24, 21 et 23 ans. La stratégie n'est pas prête de s'arrêter.

Bellingham a demandé à Haaland de venir au Real Madrid

Durant deux saisons, Erling Haaland et Jude Bellingham ont évolué ensemble, sous les couleurs du Borussia Dortmund. Durant l'été 2022, Erling Haaland a signé pour Manchester City, tandis que l'été suivant, Jude Bellingham a rejoint le Real Madrid. Deux choix de carrière réussis puisque le Norvégien a remporté la Ligue des Champions et la Premier League durant sa première saison, battant au passage le record de buts marqués en une saison (36 buts). Bellingham, lui, est déjà un élément indispensable du onze de départ madrilène, avec déjà 19 buts marqués toutes compétitions confondues. Et selon le quotidien espagnol AS , les deux hommes sont toujours proches et Jude Bellingham aurait récemment demandé à Haaland de rejoindre le Real Madrid, vantant toutes les qualités du club espagnol...

Haaland, une clause libératoire de 100M€ ?