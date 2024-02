Mercato - PSG : Mbappé imité par le nouveau phénomène ?

Thomas Bourseau

En 2017, Kylian Mbappé prenait la décision de signer en faveur du PSG et ce, bien que Jürgen Klopp lui ait déroulé le tapis rouge pour Liverpool. Même son de cloche pour Bradley Barcola qui, selon Fabrizio Romano, aurait recalé des offres de clubs de Premier League afin de pouvoir venir au Paris Saint-Germain l’été dernier.

Kylian Mbappé a été particulièrement courtisé à l’été 2017 après avoir explosé aux yeux du football européen avec l’AS Monaco. Outre le Real Madrid et le FC Barcelone, Manchester City et surtout Liverpool étaient sur les rangs. Et l’entraîneur Jürgen Klopp a tenté de le convaincre de venir à Anfield.

Après Monaco, Mbappé avoue avoir recalé Liverpool

Pour The Daily Telegraph , celui qui est depuis devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG révélait ceci en 2022. « J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. Quand j'étais à Monaco, je les ai rencontrés » . Mais finalement, c’est le PSG que Kylian Mbappé a choisi. Et un phénomène du PSG a fait un choix similaire l’été dernier.

Comme Mbappé, Barcola dit non à la Premier League