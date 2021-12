Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé est déjà très attendu à Madrid !

Publié le 15 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que le PSG retrouvera le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé est très attendu au Bernabeu.

Après avoir hérité de Manchester United dans un premier temps en huitième de finale de la Ligue des champions, et alors que tout le monde s'apprêtait à s'enthousiasmer pour le choc entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le PSG affrontera finalement le Real Madrid. C'est donc Kylian Mbappé qui va se retrouver au cœur de l'attention comme le reconnaît Pablo Polo, journaliste à MARCA .

«On a tous très hâte de voir comment le Bernabeu va l’accueillir»