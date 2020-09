Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti expose ses grands projets à Paris !

Publié le 26 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Membre indéboulonnable du PSG, Marco Verratti compte bien rester à Paris pendant un bon bout de temps et même devenir le joueur le plus capé de l’histoire du club.

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti était la surprise de ce mercato et n’a pas déçu. Titulaire indiscutable et leader technique de l’entrejeu parisien depuis un bon moment, l’international italien de 27 ans a de belles années devant lui. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024, Verratti a la ferme intention d’honorer son contrat jusqu’à son terme et pourquoi pas aller plus loin. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Petit Hibou a des objectifs bien prononcés.

« Être le joueur le plus capé de l’histoire de ce club, ce serait magnifique »