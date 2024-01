Mercato - PSG : Macron prêt à boucler la signature de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a deux ans, le Real Madrid avait fait le forcing pour mettre la main sur Kylian Mbappé. Partagé, le joueur français avait reçu de nombreux coups de fil, notamment celui d'Emmanuel Macron et de l'Emir du Qatar. Alors que son contrat avec le PSG arrive à son terme dans quelques mois, Mbappé pourrait bien recevoir des nouvelles du président de la République.

Il ne s'en est jamais caché. Malgré son attachement profond à l'OM, Emmanuel Macron apprécie énormément Kylian Mbappé. A tel point qu'il s'était permis de lui téléphoner en 2022 lorsque le joueur du PSG était sur le point de réagir aux sirènes du Real Madrid. « Il y a eu quelques appels. C'était en décembre, janvier, février, mars...Il [Macron] m'a appelé pour me dire : "Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici » avait confirmé Mbappé. La star française aurait aussi reçu un coup de fil de l'Emir du Qatar avant de repartir sur une aventure de deux ans au PSG.

Un rôle du président de la République dans ce dossier ?

Et deux ans après, Mbappé se retrouve face à un nouveau dilemme. PSG ou Real Madrid ? Selon les informations de Relevo, le champion du monde 2018 n'a pas encore tranché et pourrait être sollicité. A en croire le média espagnol, le pouvoir français, mais aussi qatari pourraient faire pression sur Mbappé pour qu'il renouvelle son contrat.

Macron avait botté en touche