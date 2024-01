Mercato - PSG : Luis Enrique identifie son prochain transfert XXL

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cité dans le viseur du PSG en ce mois de janvier, Bruno Guimarães ne rejoindra pas la capitale cet hiver comme vous l’a révélé le10sport.com. Pour autant, cela n’empêcherait pas Luis Enrique d’apprécier le profil du milieu de terrain, qui devrait quitter Newcastle l’été prochain afin de permettre aux Magpies de renflouer les caisses.

Comme à chaque mercato, le PSG n’échappe pas aux rumeurs. Si un défenseur pourrait débarquer après la blessure de Milan Skriniar, un milieu de terrain n’est pas attendu dans la capitale comme vous l’a révélé le10sport.com. On ne reverra donc pas Bruno Guimarães en Ligue 1 dans un avenir proche, et ce malgré l’intérêt de Luis Enrique.

Luis Enrique emballé par Guimarães ?

Si l’on en croit le quotidien AS , Luis Enrique apprécierait en effet le profil de Bruno Guimarães et serait l’un des grands partisans à la venue de l’international auriverde au PSG. Un dossier fixé à 115M€ soit le montant de sa clause libératoire. Une fenêtre de tir pourrait s’ouvrir l’été prochain.

Le PSG a le champ libre l’été prochain