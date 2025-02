Mercato - PSG : Luis Enrique annonce une recrue qui va tout changer ?

Thomas Bourseau

Au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a déposé ses valises à la mi-janvier, soit six mois plus tard qu'escompté par le comité directeur du Paris Saint-Germain. Néanmoins, mieux vaut tard que jamais pour l'attaquant géorgien qui va tout bonnement « beaucoup apporter » à l'équipe parisienne du point de vue de Luis Enrique.

Le vendredi 17 janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) débarquait enfin au Paris Saint-Germain. Pour rappel, les dirigeants du club de la capitale le courtisaient depuis l'été dernier et s'étaient même mis d'accord avec le joueur et son entourage. Néanmoins, le Napoli, sous l'impulsion de son entraîneur Antonio Conte, s'était opposé au départ de l'international géorgien et réclamait d'ailleurs une somme bien plus importante que cet hiver dépassant la barre des 100M€.

Kvaratskhelia, passeur dès sa première avec le PSG

Finalement, Khvicha Kvaratskhelia a déposé ses valises au Paris Saint-Germain contre une indemnité de transfert de 70M€. Certes, l'attaquant latéral géorgien n'a pas marqué lors de ses deux premières apparitions face au Stade de Reims (1-1) et au Stade Brestois (5-2), mais il était quand même l'auteur de la passe décisive pour Ousmane Dembélé la semaine dernière au Parc des princes contre les Rémois.

«C'est un joueur qui va apporter beaucoup !»

Dans le cadre d'un grand format concocté par Téléfoot et diffusé ce dimanche, Luis Enrique a tenu des mots forts à l'égard de la seule et unique recrue hivernale du PSG. « C'est un joueur qui va apporter beaucoup ! ». Le ton est donné, Khvicha Kvaratskhelia n'a plus qu'à donner raison à son entraîneur désormais.