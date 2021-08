Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue du feuilleton Camavinga est déjà connue !

Publié le 24 août 2021 à 22h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Eduardo Camavinga serait dans le viseur du PSG. Selon la presse italienne, le milieu de terrain de 18 ans devrait quitter Rennes cet été pour une somme comprise entre 30 et 35M€.

Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG souhaiterait toujours recruter un nouveau milieu de terrain. Pour se faire, Leonardo aurait coché le nom de deux joueurs français. En effet, le directeur sportif du PSG s'intéresserait de près à Paul Pogba et à Eduardo Camavinga. Et en ce qui concerne la pépite de 18 ans, Leonardo aurait une grosse ouverture, puisqu'elle serait presque assurée de quitter Rennes lors de ce mercato estival.

« Il y a de grandes chances que Camavinga quitte Rennes cet été»