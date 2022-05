Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable forcing du Qatar pour l’arrivée de Zidane !

Publié le 28 mai 2022 à 17h10 par Bernard Colas

Déterminé à faire venir Zinedine Zidane au PSG comme vous l’a révélé le10sport.com, le Qatar fait le forcing pour convaincre le Français. Les propriétaires du club de la capitale échangeraient quotidiennement avec l’ancien coach du Real Madrid pour boucler ce dossier, mais ce n’est pas encore gagné.

C’est la grande priorité du Qatar pour la succession de Mauricio Pochettino. Libre depuis un an suite à son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est l’objectif principal des propriétaires du PSG pour la saison prochaine comme vous l’a révélé le10sport.com, mais l’entraîneur tricolore est encore loin d’avoir dit oui. Zidane semble en effet privilégier le poste de sélectionneur de l’équipe de France en lieu et place de Didier Deschamps, libre à l’issue du Mondial au Qatar, et ce même si le départ de l’actuel patron des Bleus n’est pas encore acté. Mais à Paris, on ne veut pas laisser tomber cette piste.

Le forcing du Qatar pour Zidane, mais…

Selon Sky Italia , le Qatar est décidé à aller jusqu’au bout pour Zinedine Zidane. Le PSG fait actuellement tout son possible afin de convaincre le Français d’accepter le poste, et les contacts seraient quotidiens entre les deux camps, mais cela ne suffirait toujours pas pour qu’un accord aboutisse prochainement. Il n’y aurait pas d'ouverture concrète avec Zidane pour diverses raisons, notamment familiales puisque le Français resterait réticent en raison de ses origines marseillaises.