Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étau se resserre pour l’avenir de Tuchel…

Publié le 17 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que Thomas Tuchel ait été approché par les dirigeants du Bayern Munich pour succéder à Niko Kovac, Hans-Dieter Flick devrait bénéficier du poste définitivement, lui qui ne devait initialement qu’assurer l’intérim en attendant l’entraîneur du PSG.

Certes, Thomas Tuchel a qualifié le PSG en 1/4 de finale de Ligue des champions, chose qui n’était plus arrivé depuis 2016. Cependant, l’entraîneur allemand était sur la sellette avant la confrontation face au Borussia Dortmund, et le serait toujours. Leonardo scruterait le marché depuis un bon moment pour lui dénicher un successeur et ferait de Massimiliano Allegri sa piste privilégiée. Et alors que le Bayern Munich semblait être une possibilité pour l’entraîneur allemand, ayant été approché pour le poste de coach par les Bavarois comme le 10 Sport vous l’annonçait en exclusivité le 3 janvier dernier, la donne aurait changé.

Le Bayern prévoit d’offrir un contrat à Flick !