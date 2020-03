Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette menace qui se confirme pour l’avenir de Tuchel !

Publié le 16 mars 2020 à 17h45 par Th.B.

Auteur de bons résultats avec le Bayern Munich depuis le début de son intérim, Hans-Dieter Flick disposerait bel et bien de la confiance de ses dirigeants qui devraient lui offrir un contrat incessamment sous peu. De quoi fermer la porte du club bavarois à Thomas Tuchel, s’il venait à quitter le PSG cet été.

Le 3 janvier dernier, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le fait que Thomas Tuchel a été contacté par le Bayern Munich pour prendre la suite de Niko Kovac, licencié début novembre, sur le banc du club. Pour le moment Hans-Dieter Flick assure l’intérim et affiche un bilan plus que honorable à la tête de l’effectif du Bayern Munich. Et alors que le PSG pourrait remercier Thomas Tuchel à la fin de la saison, soit un an avant l’expiration de son contrat, le Bayern Munich était une possibilité, mais n'en serait plus une désormais.

« Le conseil d’administration approchera le conseil de surveillance avec une proposition pour Flick »