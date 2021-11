Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes révélations de Di Maria sur l’intégration de Messi !

Publié le 26 novembre 2021 à 20h30 par Bernard Colas

Arrivé l’été dernier, Lionel Messi est encore en rodage au PSG. Interrogé par RMC sur le sujet, Angel Di Maria s’est prononcé sur l’adaptation personnelle et sportive de la Pulga.

L’été dernier, le PSG a frappé très fort en mettant la main sur Lionel Messi, contraint de quitter le FC Barcelone en raison des problèmes financiers rencontrés par l’entité catalane. Une opération colossale de la part du PSG, et un changement de taille pour Lionel Messi, qui n’avait jamais connu un changement de club depuis son arrivée à Barcelone en provenance d’Argentine durant son enfance. L’intégration du sextuple Ballon d’Or est donc logiquement complexe, et plusieurs rumeurs en provenance d’Espagne laissent entendre que Lionel Messi et sa famille seraient déjà nostalgiques de leur ancienne vie. Invité de RMC ce vendredi, Angel Di Maria s’est néanmoins montré rassurant au sujet de son compatriote.

« Il est très heureux, adapté et c’est le plus important »

« Il est très content. Sa famille s’adapte bien, ses enfants se plaisent à l’école. Il a trouvé sa maison. Il s’adapte bien avec les gens du club. C’est normal dans le foot qu’il s’adapte avec le temps. Ce n’est pas facile pour lui, il avait toute sa vie à Barcelone. Nouvelle maison, nouvelle école, ce n’est pas facile pour lui. Pour quelqu’un habitué à changer de club tout le temps c’est mieux mais lui ce n’est pas le cas. Il avait toute sa vie au même endroit. Mais il est très heureux, adapté et c’est le plus important », explique Angel Di Maria.

« Il arrive dans une équipe qui avait ses marques »