Mercato - PSG : Les dessous du transfert de Xavi Simons révélés !

Publié le 15 février 2021 à 4h30 par T.M.

En 2019, le PSG avait réussi à chiper Xavi Simons au FC Barcelone. Pourtant, le club catalan avait tout fait pour retenir le Néerlandais.

Mercredi dernier, face à Caen, Xavi Simons faisait enfin ses grands débuts chez les professionnels avec le PSG. A 17 ans, le protégé de Mauricio Pochettino a donc montré ses qualités et son talent, qui lui avaient notamment d’intégrer très tôt le centre de formation du FC Barcelone. Au sein de la Masia, le Néerlandais avait tous les projecteurs braqués sur lui et il était l’un des joueurs les plus médiatisés. Annoncé comme un grand talent en devenir, Xavi Simons a toutefois quitté le Barça en 2019, pour rejoindre le PSG.

Le Barça a tenté d’éviter le drame !