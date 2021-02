Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien tenté un coup ambitieux…

Publié le 15 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a eu des vues sur Amine Adli ces dernières semaines, le jeune milieu de terrain toulousain a confirmé le vif intérêt que lui a porté Pablo Longoria.

Longtemps en quête d’un renfort au milieu de terrain cet hiver après la vente de Morgan Sanson à Aston Villa, l’OM a finalement attiré Olivier Ntcham en toute fin de mercato hivernal en provenance du Celtic Glasgow (prêt assorti d’une option d’achat de 5M€). Mais durant plusieurs semaines, Pablo Longoria a tenté un autre coup en France puisque le head of football de l’OM avait des vues sur Amine Adli (20 ans), le jeune milieu de terrain de Toulouse, qui a confirmé cet intérêt samedi en conférence de presse.

« Flatté, parce que l’OM c’est l’OM »