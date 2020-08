Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo semble avoir une nouvelle priorité !

Publié le 18 août 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

Concentré ces dernières semaines sur le recrutement d'au moins un milieu de terrain, Leonardo semble s'activer particulièrement afin de dénicher une belle affaire en attaque et ainsi offrir une vraie alternative à Mauro Icardi.

Cet été, le Paris Saint-Germain a du pain sur la planche. Bien évidemment, tant que la Ligue des Champions n'est pas terminée, il y a peu de chance que le club de la capitale boucle un dossier. Quoi qu'il en soit, cela n'empêche pas Leonardo de travailler sur différentes pistes. Et pour cause, de nombreux postes sont à renforcer cet été, à commencer par le milieu de terrain. Les noms de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Lorenzo Pellegrini (AS Roma) ou encore Thiago Alcantara (Bayern Munich) circulent avec insistance, tandis qu'il faudra également recruter un latéral de chaque côté de la défense, voire un un défenseur central. Mais ces derniers jours, Leonardo semble également se tourner vers le recrutement d'un renfort offensif puisqu'Eric Maxim Choupo-Moting va partir tandis qu'Edinson Cavani n'est déjà plus là. Par conséquent, il faut une doublure à Mauro Icardi.

Leonardo regarde vers la Premier League pour son attaquant

Dans cette optique, le PSG a déjà plusieurs pistes actives. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, puis confirmé par Sky Sports , le club de la capitale s'est notamment positionné sur Wilfried Zaha dont les intérêts sont gérés par un certain Pini Zahavi. L'international ivoirien offre en plus l'avantage d'être polyvalent, mais son transfert s'annonce coûteux. Par conséquent, Leonardo suit d'autres dossiers en parallèle à l'image de la situation de Joshua King. Relégué avec Bournemouth, l'attaquant pourrait partir cet été contre un chèque de 28M€. Enfin, Foot Mercato révélait récemment des contacts avec Odion Ighalo, prêté jusqu'en janvier prochain à Manchester United par le Shanghaï Shenhua où sous contrat court jusqu'en décembre 2021. Ce qui en fait une piste plus accessible financièrement.

La bonne affaire Rodrigo ?

En quête de jolis coups, Leonardo suit également attentivement la situation à Valence. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le directeur sportif du PSG pourrait profiter de la situation au sein du club Ché afin de recruter Rodrigo. Valence effectue en effet un énorme dégraissage qui a déjà vu partir Francis Coquelin et Dani Parejo. Mais Peter Lim souhaite continuer à vendre et s'appuie sur Jorge Mendes pour mener à bien cette opération. Et cela tombe bien puisque ces dernières semaines, Leonardo s'est rapproché de l'agent de Cristiano Ronaldo comme nous le révélions. Une entente qui pourrait permettre d'accélérer sur ce dossier. Quoi qu'il en soit, le PSG semble bien décidé à recruter un attaquant en mesure de suppléer Mauro Icardi qui va se retrouver bien seul au poste d'avant-centre une fois que la Ligue des Champions sera terminée.