Mercato - PSG : Leonardo se fait encore tacler pour Thiago Silva !

Publié le 3 septembre 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que l’agent de Thiago Silva n’a pas manqué de régler ses comptes avec Leonardo, un ancien joueur du PSG égratigne à son tour le directeur sportif francilien.

« Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ? Tuchel a toujours voulu garder Thiago. Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo (…) Thiago Silva a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l'attitude de Leonardo », lâchait récemment l’agent de Thiago Silva dans les colonnes de L’Equipe, pointant donc du doigt l’attitude de Leonardo avec l’ancien défenseur brésilien du PSG. Et Jérôme Rothen, interrogé sur RMC Sport , a lui aussi fustigé cette attitude de Leonardo avec Thiago Silva.

« Si tu prends une décision, tu dois t’en tenir »