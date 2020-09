Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un profil colossal ouvre la porte à Leonardo !

Publié le 3 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé parmi les pistes à l’étude pour venir assurer la succession de Thiago Silva au PSG, Dayot Upamecano a lancé un appel du pied à Leonardo…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 21 juillet dernier, le PSG a pris contact avec l’entourage de Dayot Upamecano et envisage donc de recruter le jeune défenseur central du RB Leipzig cet été. Thiago Silva étant parti libre après le Final 8, Leonardo cherche désormais à lui trouver un successeur sur le marché des transferts. Et Upamecano a laissé la porte ouverte au directeur sportif du PSG…

« Le PSG, la meilleure équipe en France »