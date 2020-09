Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine grosse vente de Villas-Boas déjà connue ?

Publié le 3 septembre 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

De plus en plus performant avec l’OM, Duje Caleta-Car commencerait à attirer l’œil à l’étranger. Et pas moins de trois grands championnats seraient prêts à lui ouvrir leurs portes…

« Recruter Yuto Nagatomo allait à l'encontre de ce que la direction voulait. Mais c'est une grosse opportunité pour nous. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir investir sur un attaquant » , a indiqué André Villas-Boas en conférence de presse, et l’entraîneur de l’OM affiche donc son envie de voir débarquer un nouvel attaquant cet été. Mais pour boucler un recrutement d’une telle envergure, le club phocéen devra également songer à vendre : Morgan Sanson et Boubacar Kamara sont notamment annoncés sur le départ, mais un autre joueur de l’OM pourrait rapporter gros.

Caleta-Car vers un gros transfert ?

Duje Caleta-Car, le défenseur croate que l’OM avait recruté pour 19M€ en 2018, dispose également d’une belle cote. Comme l’a indiqué La Provence mercredi, il serait courtisé par des clubs en Angleterre, en Italie ainsi qu’en Allemagne, et toute cette concurrence pourrait d’ailleurs faire monter les enchères au moment de venir négocier avec l’OM. Caleta-Car pourrait donc rapporter une belle somme à ses dirigeants d’ici la fin du mercato.