Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a préparé une short-list !

Publié le 2 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Duje Caleta-Car dispose d’une belle cote sur le marché des transferts, André Villas-Boas aurait déjà plusieurs profils en tête s’il fallait remplacer le défenseur croate de l’OM cet été.

Parmi les joueurs de l’effectif de l’OM disposant d’une valeur marchande intéressante, on notre notamment Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou encore Duje Caleta-Car. Ce dernier, qui avait été recruté à l’été 2018 pour 19M€, a d’abord mis du temps à trouver ses marques au sein du club phocéen, mais le défenseur central croate s’est finalement imposé comme un élément indispensable sous les ordres d’André Villas-Boas depuis un an. Mais l’entraîneur de l’OM est néanmoins d’anticiper un possible départ…

AVB a des idées pour remplacer Caleta-Car

Comme l’a révélé L’Equipe mardi, Duje Caleta-Car aurait une belle en Italie ainsi qu’en Premier League, et les offres pourraient bien affluer en ce mois de septembre pour le défenseur de l’OM. Ainsi, André Villas-Boas souhaiterait être prévenu le plus rapidement possible en cas de départ de Caleta-Car puisque l’entraîneur portugais aurait déjà une short-list composée de plusieurs noms pour assurer la défense de l’international croate.