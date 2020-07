Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo répond sèchement à Thomas Meunier !

Publié le 16 juillet 2020 à 19h15 par H.G.

Alors que Thomas Meunier a expliqué ce jeudi que le PSG ne l’avait jamais contacté pour lui proposer de rester deux mois supplémentaires avec le club parisien afin de terminer la saison, Leonardo a tenu à répondre à l’international belge ce jeudi.

« Leonardo n’a jamais cherché à trouver un accord avec le BVB, et encore moins avec moi ! Il voulait que je joue pour le PSG quasiment gratuitement », a lâché Thomas Meunier dans un entretien accordé à l’ Agence de presse allemande . Arrivant au terme de son contrat le 30 juin dernier, l’international belge a quitté le PSG et a rejoint le Borussia Dortmund à quelques jours de la fin de son bail. Ce faisant, le joueur de 28 ans ne terminera pas l’exercice 2019/2020 avec les pensionnaires du Parc des Princes qui doivent encore disputer les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue ainsi que le Final 8 de la Ligue des Champions en août prochain. Si l’hypothèse de voir le club de la Ruhr prêter Thomas Meunier au PSG a un temps été avancée, il n’en a finalement rien été, chose qui a conduit le natif de Sainte-Ode à fustiger la gestion de Leonardo avec lui. Seulement voilà, il semblerait que le directeur sportif du club parisien n’ait que peu goûté aux propos de son ancien latéral droit, au point de lui répondre dans les colonnes du Parisien quelques heures plus tard en précisant qu’il n’avait pas l’intention de le faire revenir dans le cadre d’un prêt payant.

« Il n'y avait aucune raison d'agir différemment avec lui »