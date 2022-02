Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme avertissement pour Haaland !

Publié le 2 février 2022 à 0h15 par Th.B.

Alors qu’Erling Braut Haaland pourrait d’ores et déjà être hors de portée du PSG, Manchester City serait prêt à batailler avec le Real Madrid pour inverser la tendance et finalement recruter l’attaquant du Borussia Dortmund, option prise en considération par le Paris Saint-Germain pour oublier Kylian Mbappé.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, pour qui le départ pour le Real Madrid se précise puisqu’il aurait trouvé un accord sur les termes de son contrat avec les dirigeants merengue selon Sport BILD bien qu'il ait été démenti par Canal+, les décideurs du PSG ont coché plusieurs noms dans leur short-list qui contient entre autres ceux de Robert Lewandowski et d’Erling Braut Haaland. C’est en effet ce que le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 août dernier lorsque le Real Madrid avait dégainé une première offre pour le transfert de Mbappé. Cependant, beaucoup de choses se sont depuis déroulées et le PSG ne semblerait pas être en position favorable pour boucler le transfert d’Erling Braut Haaland l’été prochain, soit au moment où sa clause libératoire de 75M€ fixée et incluse dans son contrat courant jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund sera effective. The Transfer Window Podcast affirmait début janvier que son agent Mino Raiola aurait déclaré aux dirigeants du BvB que le prochain club de son client serait le Real Madrid ou Manchester City.

City veut convaincre Haaland de snober le Real Madrid pour rejoindre Guardiola !