Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un appel du pied inattendu !

Publié le 31 août 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Issu du centre de formation du PSG, Kingsley Coman a fait très mal au club de la capitale en finale de la Ligue des Champions. Pourtant, il n’exclut pas d’y revenir un jour…

Depuis le début de l’ère QSI au PSG et le rachat du club par les Qataris à l’été 2011, un problème de taille persiste : la perte des jeunes talents issus du centre de formation. De nombreux exemples sont à déplorer puisqu’avec ses moyens conséquents et le recrutement de noms ronflants, le PSG laisse peu de place aux jeunes. Pourtant, après avoir été le bourreau de son club formateur en finale de la Ligue des Champions, Kingsley Coman n’exclut pas de revenir un jour au PSG comme il l’a signifié à Téléfoot.

« On ne peut pas fermer la porte »