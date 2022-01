Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit des messages clairs pour Erling Haaland !

Publié le 7 janvier 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Les dirigeants du Borussia Dortmund ont pris la parole ces derniers jours pour faire le point sur l'avenir d'Erling Haaland. L'attaquant de 21 ans est au cœur de l'actualité en raison de son futur incertain.

Le prochain mercato estival sera l’occasion pour de nombreuses stars de changer d’air. Evidemment, Kylian Mbappé devrait être l’un des acteurs majeurs de cette session de transferts tout comme Erling Haaland. Agé de 21 ans, l’international français est prêt à rejoindre un club plus huppé si l’on en croit les propos de son agent Mino Raiola. « Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City : ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller » avait-il confié en décembre dernier dans un entretien à Sport 1. Le PSG n’a pas été cité par Mino Raiola mais fait partie des prétendants. Comme l’a annoncé en exclusivité le 10Sport.com, les dirigeants parisiens veulent le recruter en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Les plus grandes équipes européennes comme la Casa Blanca , le FC Barcelone ou encore Manchester City se sont positionnés dans ce dossier. D’autant que l’international norvégien aurait une clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat.

« Un départ cet hiver ? Non, c'est impossible »

Comme indiqué par L’Equipe , Erling Haaland serait déçu par les prestations de son équipe cette saison et aurait bien pris la décision de quitter le Borussia Dortmund en 2022. Dès cet hiver ? Directeur général du club allemand, Hans-Joachim Watzke a apporté une réponse claire. « Non, c'est impossible. Qui abandonne l'un des meilleurs attaquants d'Europe pendant la trêve hivernale s'il n'y est pas obligé ? Le Borussia Dortmund est toujours représenté dans trois compétitions - et dans celles-ci, nous voulons rivaliser avec la meilleure équipe possible » a confié le responsable dans un entretien accordé au Der Spiegel ce vendredi. La formation allemande n’a pas baissé les bras et espère conserver Erling Haaland la saison prochaine, malgré l’intérêt qu’il suscite sur le marché des transferts. « Bien sûr, ce sera difficile de le garder. Néanmoins, nous voulons et allons essayer » a annoncé Watzke.

« Il a la possibilité de se désengager cet été »