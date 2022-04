Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare l’arrivée d’un buteur au PSG !

Publié le 7 avril 2022 à 5h00 par T.M.

Au PSG, Leonardo serait déjà au travail pour amener de nouveaux joueurs cet été. Et actuellement, ça discuter pour l’arrivée d’un attaquant.

La saison du PSG est finalement un échec. Alors que le club de la capitale devrait remporter la Ligue 1, le fiasco en Ligue des Champions devrait avoir de grosses répercussions et ce à tous les étages. Au sein de l’effectif parisien, il faut s’attendre à un grand ménage et ces départs seront forcément remplacés avec des arrivés. Qui posera alors ses valises au PSG cet été ? Plusieurs noms reviennent aux abords du Parc des Princes, dont certains bien connus dans la capitale.

La flamme se ravive pour Kean !