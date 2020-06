Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait se faire doubler dans ce dossier inattendu !

Publié le 27 juin 2020 à 1h15 par La rédaction

Alors que Leonardo et le PSG songeraient finalement à garder Rico, un autre club pourrait doubler le club parisien dans ce dossier.

C’est sans doute le dossier qui fait le moins parler au sein du PSG. Alors que les dossiers Kouassi, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani ont beaucoup fait réagir, le cas Sergio Rico est aussi traité en toute discrétion par Leonardo, le directeur sportif du PSG. Alors que les discussions ont lieu entre le FC Séville et le PSG pour une prolongation de 2 mois, le club parisien négocierait en parallèle pour faire baisser l'option d’achat du gardien (10M€) comme l'a récemment expliqué El Desmarque. Le FC Séville s'interroge car il n’y a pas la certitude de réussir à mieux le vendre à un autre club. Mais il se pourrait bien qu’il y ait un autre club prêt à se positionner sur le gardien espagnol.

Galatasaray sur Sergio Rico