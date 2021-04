Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler avec Neymar !

Publié le 28 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Faisant souvent la Une des journaux, et principalement espagnols, Neymar est une nouvelle fois monté au créneau concernant son avenir et sa situation au PSG.

Régulièrement, et ce bien que la presse est unanime pour affirmer que tout est bouclé entre Neymar et le PSG pour une prolongation de contrat pour 2026 avec une année optionnelle supplémentaire, les journaux espagnols persistent pour un retour de Neymar au FC Barcelone. Mardi, SPORT révélait dans la journée que la raison pour laquelle aucune officialisation ni signature n’avaient eu lieu résiderait dans la volonté de Neymar et de son père de connaître la position du FC Barcelone pour un transfert en fin de saison. Invité à s’exprimer sur l’état des avancées de sa prolongation, son contrat actuel courant jusqu’en juin 2022, le numéro 10 du PSG a mis les choses au clair mardi.

Neymar se sent « très bien » au PSG !