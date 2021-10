Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut réaliser un coup à la Messi pour oublier Mbappé !

Publié le 11 octobre 2021 à 22h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a profité de l'échec des négociations entre le Barça et Lionel Messi pour réaliser un coup légendaire à 0€. Alors qu'Ousmane Dembele sera, lui-aussi, en fin de contrat le 30 juin, le club de la capitale aurait une nouvelle opportunité alléchante à saisir du côté de Barcelone. Analyse.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Lionel Messi a continué à négocier pendant plusieurs semaines avec le FC Barcelone pour prolonger. Toutefois, les deux camps n'ont finalement pas réussi à trouver une solution pour continuer leur aventure ensemble. A l'affût, le PSG a sauté sur l'occasion et a bouclé l'arrivée de Lionel Messi en seulement quelques jours. Et alors que Kylian Mbappé pourrait quitter Paris librement et gratuitement le 1er juillet, Leonardo pourrait tenter de réaliser le même coup au Barça, mais cette fois avec Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé, l'héritier de Kylian Mbappé au PSG ?