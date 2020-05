Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour le «nouveau Verratti» !

Publié le 25 mai 2020 à 17h15 par B.C.

Alors qu'Edouard Michut a déjà tapé dans l'oeil de plusieurs recruteurs, Leonardo a approché l'entourage du jeune milieu de terrain pour évoquer la signature de son premier contrat professionnel au PSG.

Si les cas Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche font beaucoup parler ces dernières semaines, un autre titi parisien commence à se faire un nom au sein du PSG. À seulement 17 ans, Edouard Michut s'impose déjà comme l'un des meilleurs jeunes du centre de formation du club parisien, et son profil a tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs européens. Le FC Barcelone, Manchester City ou encore la Juventus suivent de près la situation du milieu de terrain qui se retrouve déjà comparé à Marco Verratti. Celui-ci est lié au PSG jusqu'en juin 2021 mais n'a toujours pas signé de contrat pro avec son club formateur, et Leonardo voudrait rapidement corriger cela.

Le clan Edouard Michut confirme des discussions avec le PSG