Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 avril 2020 à 16h45 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est la grande priorité du Paris Saint-Germain. Et pour cause, les Parisiens veulent prolonger le bail du Champion du monde afin d'écarter au moins temporairement la menace du Real Madrid. Et rien ne semble dévier Leonardo de son idée. Même pas la crise du Covid-19.

L'avenir de Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les préoccupations cet été. En effet, depuis son arrivée au PSG durant l'été 2017, l'attaquant français a pris une nouvelle dimension. Entre ses prestations avec le club de la capitale et son titre de Champion du monde, l'ancien Monégasque s'est effectivement imposé comme l'un des attaquants les plus importants sur la scène européenne. Par conséquent, il est désormais l'objectif principal du Real Madrid qui souhaitait faire de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de l'histoire dès cet été. Une somme avoisinant les 300M€ était évoquée, mais avec la crise du Covid-19, le club merengue ne pourra probablement pas s'offrir le numéro 7 du PSG lors du prochain mercato estival. Mais finalement, cela pourrait être un mal pour un bien pour les Madrilènes qui, en attendant un an, pourraient se retrouver en position de force en 2021. Le bail de Kylian Mbappé prend effectivement fin en juin 2022, et le PSG serait probablement contraint de vendre son attaquant afin de ne pas prendre le risque d'un départ libre un an plus tard. Sauf s'il prolonge...

Leonardo maintient le contact avec Mbappé pour une prolongation