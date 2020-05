Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance les grandes manœuvres en coulisse !

Publié le 22 mai 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Bien que les dates du prochain mercato estival ne soient pas encore connues, en coulisses, Leonardo semble déjà très actif et le directeur sportif du PSG est même passé à l'action dans deux dossiers prioritaires.

Leonardo n'a pas de temps à perdre. Revenu au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain l'été dernier, le dirigeant brésilien n'a pas eu le temps d'anticiper son mercato. Il avait donc dans un premier temps finalisé des dossiers entamés par son prédécesseur, Antero Henrique, à l'image d'Idrissa Gueye ou encore Ander Herrera et Pablo Sarabia, avant d'attendre la toute fin du mois d'août pour boucler ses pistes, à savoir Keylor Navas, arrivé pour 15M€ en provenance du Real Madrid, et Mauro Icardi, prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat avoisinant les 70M€. Mais pour cet été, Leonardo a eu le temps de préparer soigneusement son mercato et malgré la crise du Covid-19, il sait ce qu'il veut. Mais son recrutement sera en partie dicté par le dossier le plus urgent, à savoir l'avenir de Mauro Icardi.

Les négociations sont lancées pour Icardi

En effet, la question est de savoir si le PSG va oui ou non lever son option d'achat, et surtout si oui, à quel prix. Le montant est actuellement fixé à 70M€ ce qui représentait une belle affaire il y a encore quelques semaines, mais avec la crise du Covid-19, la donne a changé et Leonardo tente de négocier une ristourne auprès de l'Inter Milan. Et d'après les informations de Gianluca Di Marzio, le directeur sportif du PSG aurait même transmis une première offre au club lombard avoisinant les 50M€ + 10M€ de bonus facilement atteignables. Cela confirme donc que Mauro Icardi est bien la priorité du club de la capitale, mais aussi que même au PSG c'est le temps des économies. Toutefois, alors que l'option d'achat expire le 31 mai, cette date butoir pourrait bien être renégociée entre les deux clubs.

Alex Telles, la priorité à gauche