Mercato - PSG : Leonardo confronté à un chantier colossal totalement imprévu !

Alors qu'il pensait avoir trouvé le successeur d'Edinson Cavani avec Mauro Icardi, Leonardo n'est plus sûr de vouloir conserver l'Argentin, ce qui pourrait pousser le dirigeant du PSG à se mettre en quête d'un nouveau buteur.

L'été prochain, le Paris Saint-Germain devra mener un mercato crucial. Entre les joueurs en fin de contrat, les fins de prêt, l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar, et les postes à renforcer en priorité, Leonardo aura du pain sur la planche. Et malheureusement pour le directeur sportif du PSG, un autre chantier est venu s'ajouter à celui de ses priorités : recruter un avant-centre.

Le PSG contraint de recruter un nouveau buteur ?

Et pourtant, le PSG en possède deux au sein de son effectif. Mais alors que le contrat d'Edinson Cavani prend fin en juin prochain, le club de la capitale pourrait ne pas lever l'option d'achat fixée dans le prêt de Mauro Icardi et estimée à 70M€. D'abord impressionnant, le rendement de l'Argentin a baissé depuis le début de l'année et son souhait de retourner en Italie pourrait être exaucé par la Juventus. Par conséquent, le PSG pourrait perdre ses deux buteurs, poussant ainsi Leonardo à s'activer pour en dénicher un nouveau. Ce qui ne sera pas une mince affaire.