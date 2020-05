Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait fixé sa limite pour sa grande priorité !

Publié le 15 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Bien décidé à attirer un renfort de poids dans l'entrejeu cet été, Leonardo ne pourra cependant pas dépenser sans compter et semble avoir fixé sa limite dans ce dossier.

Cet été, le Paris Saint-Germain semble avoir du recrutement d'un milieu de terrain une priorité. Dans cette optique, Leonardo multiplie les pistes et semble avoir la volonté d'attirer un joueur capable d'apporter plus de densité physique dans l'entrejeu. Toutefois, la crise du Covid-19 impactant les finances parisiennes, le PSG ne pourra pas dépenser sans compter ce qui écarte d'emblée les pistes menant à Sergej Milinkovic-Savic, Paul Pogba, N'Golo Kanté, voire Thomas Partey dont la clause libératoire est fixée à 50M€.

Pas plus de 30M€ pour le futur milieu de terrain du PSG ?

Dans cette optique, le10sport.com vous dévoilait récemment que le directeur sportif du PSG avait arrêté son choix sur trois noms : Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et Ismaël Bennacer (Milan AC). Une short-list qui en dit long sur la limite que semble s'être fixée Leonardo. En effet, le premier dispose d'une clause libératoire estimée à 30M€ et payable en deux fois, tandis que selon nos informations, Chelsea réclame 35M€ pour lâcher son milieu de terrain français. Enfin, concernant l'international algérien, Leonardo a dégainé une offre de 30M€ comme nous vous le révélions. Autrement dit, on peut aisément en déduire que le PSG ne souhaite pas débourser plus de 30M€ pour son futur milieu de terrain.