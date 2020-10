Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura du mal à recruter cette star !

Publié le 20 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Gianluigi Donnarumma pourrait toutefois finir par être prolongé par le Milan AC qui compte sur lui comme l’a clairement expliqué son entraîneur.

« Je veux devenir le meilleur au monde et gagner autant de titre que possible avec cette équipe », avait récemment indiqué Gianluigi Donnarumma, affichant donc ses ambitions de gagner de nombreux trophées à l’avenir avec le Milan AC même si son contrat actuel court jusqu’en juin prochain. En clair, le gardien italien laissait entendre qu’il était tout à fait disposé à prolonger avec le club rossonero dans les mois à venir, et ce malgré le vif intérêt que lui porterait le PSG, et notamment Leonardo qui le connaît très bien. Mais le Milan AC a également pris position pour l’avevnir de Donnarumma…

Milan ne lâche pas Donnarumma