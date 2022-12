Mercato - PSG : L’entourage de Messi a tout fait basculer

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi devrait vraisemblablement poursuivre on aventure au Paris Saint-Germain. Plusieurs médias ont annoncé ces dernières heures que le tout récent Champion du monde aurait trouvé un accord de principe pour rester à Paris au moins jusqu’en juin 2024. Le sportif l’aurait convaincu, mais que...

A 35 ans, Lionel Messi semble être au sommet de son art. Il a remporté la première Coupe du monde de sa carrière avec l’Argentine et certains l’annoncent déjà favori pour ce qui pourrait être son huitième Ballon d’Or. En club, les choses s’annoncent également grandioses.

Messi convaincu par le PSG

Le PSG est en effet l’un des clubs les plus ambitieux au monde et Lionel Messi aurait décidé d’y poursuivre sa carrière. RMC Sport et L’Equipe assurent que l’Argentin aurait été convaincue par le projet qui lui a été présenté, le meilleur qu’il peut avoir à ce stade de sa carrière.

La famille a fait la différence