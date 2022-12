Mercato - PSG : Les démentis se succèdent dans le dossier Messi

Thomas Bourseau

En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi pourrait prolonger son aventure parisienne d’après différents médias. Pour autant, la presse anglaise affirme qu’aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties contrairement à ce qui circule dans les médias.

Lionel Messi a remporté le seul trophée qui manquait à sa collection. Depuis dimanche soir et la victoire de l’Argentine face à l’Équipe de France en finale de Coupe du monde (3-3 après prolongations et 4-2 aux tirs au but), le septuple Ballon d’or a terminé le jeu à quelques mois de ses 36 ans. Mais relever un ultime défi afin d’entrer un peu plus dans la légende trotterait dans sa tête.

La presse évoque un accord pour une prolongation de Messi…

Son biographe Guillem Balague révélait ces dernières semaines sur sa chaîne YouTube qu’après le Mondial au Qatar, Lionel Messi reviendrait à Paris pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG afin d’y gagner la Ligue des champions. Le Parisien a confirmé la tendance en expliquant qu’un accord de principe avait été trouvé entre les deux parties début décembre pour que Messi reste au moins une année supplémentaire.

Mercato - PSG : Les vérités de Laporta sur Lionel Messi https://t.co/00LUcJiu7K pic.twitter.com/8oW08VGtH3 — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

…Lionel Messi n’a pas encore donné son aval au PSG