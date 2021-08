Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme flou qui entoure l'avenir de Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que le feuilleton Mbappé ne cesse de faire parler, son dénouement semble toujours aussi incertain malgré l'insistance du Real Madrid.

Depuis quelques jours, l'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, le Real Madrid a transmis deux offres au PSG. Une première de 160M€, repoussée, et une seconde de 180M€, dont 10M€ de bonus, pour laquelle le PSG n'a toujours pas donné de réponse. Par conséquent tout reste ouvert dans ce dossier qui pourrait s'étirer jusque dans les derniers jours du mercato comme l'explique Julien Maynard, journaliste de Téléfoot.

Toujours le flou pour Mbappé