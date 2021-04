Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce d'Harry Kane sur son avenir !

Publié le 29 avril 2021 à 1h15 par A.M.

Annoncé dans le viseur du PSG dans le cas où Kylian Mbappé venait à quitter le club, Harry Kane a ouvert la porte à un départ de Tottenham.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglé au Paris Saint-Germain, le club de la capitale scrute le marché des attaquants. Selon les informations de Téléfoot, Mauricio Pochettino aurait notamment contacté Harry Kane afin de connaître ses intentions pour son avenir, surtout si Tottenham ne se qualifie pas pour la Ligue des champions. Une possibilité qui prend de l'ampleur puisque les Spurs ont 5 points de retard sur Chelsea, actuellement quatrième. Le PSG pourrait donc avoir un coup à jouer d'autant plus qu'Harry Kane ouvre clairement la porte à un départ.

Kane veut «gagner des titres»