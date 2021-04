Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi… Le Qatar a pris une énorme décision pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 avril 2021 à 0h45 par B.C.

Malgré les envies d’ailleurs de Cristiano Ronaldo, le PSG ne ferait pas du Portugais une priorité en cas de départ de Kylian Mbappé et privilégierait trois autres pistes.

À 36 ans, Cristiano Ronaldo serait en plein doute pour son avenir. La mauvaise saison réalisée par la Juventus l’inciterait à changer d’air, d’autant que le club italien n’est pas assuré de disputer la prochaine Ligue des champions. Un départ qui ne déplairait pas forcément à la Juve, en proie à des difficultés financières. D’après la presse italienne, le PSG ferait partie des destinations susceptibles d’intéresser Cristiano Ronaldo, et comme l’expliquait Le Parisien en mars dernier, le club de la capitale suit attentivement sa situation en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le quintuple Ballon d’Or ne serait pas une priorité pour autant.

Cristiano Ronaldo largement distancé sur la short-list du PSG ?