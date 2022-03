Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire se mobilise pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Après le directeur sportif Leonardo, Marquinhos a avoué que l’ensemble du vestiaire du PSG faisait le forcing pour inciter Kylian Mbappé à rester au club parisien.

S’il y a bien un joueur qui fait l’unanimité à tous les étages du club depuis le début de la saison, c’est Kylian Mbappé. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, le numéro 7 du PSG ne cesse de répondre présent et se montre décisif dans les grands rendez-vous, en atteste son but dans les derniers instants du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (1-0). Cependant, il se peut que Mbappé finisse par quitter le PSG gratuitement à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat et ce, bien que sa mère Fayza Lamari semble faire le forcing pour l’inciter à rester comme le10sport.com vous l’a révélé fin février. Et Marquinhos se trouve sur la même longueur que la mère de Kylian Mbappé.

« Tout le monde lui a déjà parlé »