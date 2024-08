Mercato - PSG : Le verdict annoncé en direct pour Osimhen ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l'une des grandes priorités du PSG depuis le début du mercato estival pour remplacer Kylian Mbappé et désormais pallier la blessure longue durée de Gonçalo Ramos, Victor Osimhen semble pourtant très loin d'un transfert en direction du Parc des Princes. Et Daniel Riolo a confirmé cette tendance vendredi soir en direct sur RMC Sport.

Une question revient en boucle depuis plusieurs mois au PSG : qui viendra remplacer Kylian Mbappé qui refusé de prolonger son contrat pour signer au Real Madrid ? De nombreuses pistes ont été évoquées avec insistance pour le club de la capitale, dont celle menant à Victor Osimhen (25 ans, Naples). Mais le PSG est-il vraiment dans la course pour l'ancien buteur du LOSC, qui connait très bien Luis Campos ?

Osimhen loin du PSG

À en croire les dernières tendances, le PSG ne devrait pas recruter Osimhen d'ici la fin du mercato, et ce même si la blessure longue durée de Gonçalo Ramos (out pour les trois prochains mois) vient encore davantage limiter les options de Luis Enrique au poste de numéro 9 pour cette saison.

Riolo démonte la piste

Interrogé en direct dans l'After Foot sur RMC Sport vendredi soir, Daniel Riolo a d'ailleurs confirmé que ce dossier était au point mort au PSG : « Si Osimhen vient à Paris, ça voudra dire qu’il y a des gens importants dans ce club qui doivent prendre des décisions mais qu’ils ne les prennent pas, et que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Ça ne serait pas le choix de Luis Campos et encore moins celui de Luis Enrique », a-t-il annoncé. Voilà qui est clair...