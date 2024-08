Mercato - PSG : La demande hallucinante d'un attaquant qui dégoute un club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur le départ de Naples, Victor Osimhen, annoncé dans le viseur de Naples, aurait réclamé un salaire démentiel pour son transfert à Chelsea. Une somme que même les Blues ne seraient pas disposés à payer. Par conséquent, le club londonien se serait retiré de ce dossier, tout en continuant à rechercher un attaquant. Pour Osimhen, l'étau se resserre à seulement quelques jours de la fermeture du mercato estival.

A moins d'une semaine de la fermeture du mercato, plusieurs dossiers chauds sont toujours actifs et n'ont pas encore trouvé leur dénouement. C'est le cas de Victor Osimhen. Annoncé sur le départ durant tout l'été, l'international nigérian est pourtant à Naples qui a recruté son remplaçant à savoir Romelu Lukaku qui retrouve Antonio Conte dans le sud de l'Italie. Et plus le temps passe, plus le cas de Victor Osimhen semble insoluble alors qu'il a pourtant été annoncé très proche du PSG durant l'été.

Osimhen réclame un salaire démentiel à Chelsea

Mais alors que le PSG semble s'être mis en retrait dans ce dossier, c'est Chelsea qui avait repris le dessus ces dernières semaines. Cependant, selon les informations du Sun, les demandes de Victor Osimhen ont tout simplement dégouté la direction des Blues. Il faut dire que l'ancien attaquant du LOSC réclamé un salaire qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de Premier League devant Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou encore Mohamed Salah, rien que ça ! Le média anglais assure en effet que les exigences d'Osimhen portaient sur un salaire de 590 000€... par semaine ! Soit environ 2,36M€ mensuel ou encore 28,3M€ par an. Une folie que même Chelsea ne peut pas se permettre.

Chelsea active d'autres pistes

D'après le Sun, Chelsea se serait donc retiré de ce dossier, privilégiant d'autres pistes pour le poste de numéro 9, à l'image de celle menant à Dominic Calvert-Lewin (Everton). De son côté, Victor Osimhen, pourtant sur le départ de Naples, va encore devoir encore patienter pour trouver une solution à sa situation. Quoi qu'il en soit, si le PSG veut revenir dans la course à la signature de l'attaquant nigérian, la concurrence ne devrait pas être très importante.