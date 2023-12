Mercato - PSG : Le transfert d’une star bientôt bouclé ?

La rédaction

Plombé par de multiples pépins physiques depuis son retour au PSG cet été et barré par la concurrence avec Gianluigi Donnarumma notamment, Keylor Navas n'a pas encore été utilisé par Luis Enrique cette saison. Pour venir à la rescousse du portier costaricien, les Tigres d'André-Pierre Gignac et Newcastle seraient enclin à l'accueillir dès cet hiver.

Plus les jours passent, plus l'avenir de Keylor Navas semble se dessiner loin du PSG. Condamné à être la doublure de Keylor Navas la saison dernière, l'ancien gardien du Real Madrid avait été prêté à Nottingham Forrest, où il s'est montré convaincant. Revenu dans la capitale française cet été, le Costaricien n'a toujours pas bénéficié de la moindre minute de jeu cette saison sous les ordres de Luis Enrique.

Mercato - PSG : Le clan Marquinhos boucle deux transferts https://t.co/LuQh4YtQdS pic.twitter.com/Ad8nGddKtJ — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Navas miné par des pépins physiques

En cause : une blessure au dos au mois de septembre, suivie d'une fissure des vertèbres lombaires fin octobre dont il se remet encore actuellement, qui ont contraint Keylor Navas à devoir ronger son frein. Mais le calvaire de l'international costaricien (110 sélections), qui souhaite absolument retrouver du temps de jeu, pourrait rapidement prendre fin, et ce, dès cet hiver.

Les Tigres et Newcastle s'intéressent à Navas