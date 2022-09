Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert de Neymar réclamé par Mbappé ? La réponse

Publié le 29 septembre 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, la direction du PSG aurait promis à Kylian Mbappé de se débarrasser de Neymar et de recruter un nouvel avant-centre de fixation, et ce, pour qu'il soit plus libre sur le terrain. Si le numéro 7 du PSG aurait accepté l'idée de voir son coéquipier brésilien partir, il n'aurait en aucun cas milité pour boucler son transfert.

Après la victoire des Bleus face à l' Autriche , Kylian Mbappé a fait une sortie qui a eu l'effet d'une bombe. En effet, le numéro 7 du PSG a regretté d'avoir moins de liberté créative dans son club qu'en équipe de France. Et à en croire L'Equipe , cette sortie s'expliquerait par une raison simple.

Le PSG a exposé un projet sans Neymar à Kylian Mbappé

D'après le média français, Kylian Mbappé ne serait pas heureux d'évoluer seul en pointe au PSG, surtout que sa direction lui aurait promis de se débarrasser de Neymar pour recruter un attaquant de fixation. Un choix dans le but de placer le champion du monde français en tant qu'attaquant de soutien, et lui permettre d'être plus libre sur le terrain.

Mbappé a accepté, mais n'a jamais réclamé le départ de Neymar

Ce jeudi, RMC Sport a lâché de nouvelles précisions de taille sur ce dossier. Pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG lui aurait fait part d'un projet sans Neymar, même si aucune promesse n'aurait été faite au joueur. A en croire le média français, le numéro 7 du PSG aurait accepté le départ de la star brésilienne, mais n'aurait jamais milité pour que son transfert soit bouclé.

