PSG : Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est annoncé

Publié le 30 septembre 2022 à 03h45 par Thibault Morlain

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé décidait de snober le Real Madrid afin de prolonger avec le PSG. Mais voilà que l’avenir du Français fait encore et toujours l’objet de discussions et de rumeurs. D’ailleurs, en Espagne, on s’enflamme à nouveau à propos d’un transfert de Mbappé chez les Merengue. Pour certains, cela serait une évidence…

Alors que tout le monde pensait que Kylian Mbappé allait porter le maillot du Real Madrid cette saison, le Français a toujours celui du PSG. En effet, partagé entre le club de la capitale et la Casa Blanca, Mbappé a fait le choix de prolonger à Paris. Pour autant, avec le Real Madrid, l’histoire ne serait pas totalement terminée. Loin de là…

Le Real Madrid laisse la porte ouverte

Et dernièrement, Florentino Pérez a remis de l’huile sur le feu dans ce feuilleton Kylian Mbappé. En effet, à l’occasion d’une assemblée avec les socios du Real Madrid, il aurait fait savoir qu’une arrivée du joueur du PSG était toujours une possibilité. Le dossier Mbappé semble donc toujours ouvert chez les Merengue.

« Mbappé va finir par signer au Real Madrid »