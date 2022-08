Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Keylor Navas tombe à l’eau

Keylor Navas ne devrait pas poursuivre au PSG au vu de la concurrence avec Gianluigi Donnarumma. D’ailleurs, la porte de sortie la plus probable pour le Costaricien semble être le Napoli. Cependant, Kepa Arrizabalaga devrait griller la priorité au gardien du PSG.

Alors qu’il a prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2024 au printemps 2021, Keylor Navas qui était alors titulaire indiscutable dans les buts du Paris Saint-Germain a vu l’ex-directeur sportif Leonardo et les décideurs du club de la capitale lui mettre Gianluigi Donnarumma dans les pattes. Une cohabitation sportive qui n’a été appréciée ni par Navas et ni par Donnarumma qui ont tous deux fait savoir que rempiler sur les mêmes bases sur une nouvelle saison était impossible.

Nouvel entraîneur du PSG depuis le début du mois de juillet, Christophe Galtier semblerait avoir tranché en faveur de Gianluigi Donnarumma bien que selon divers médias, Keylor Navas ait agréablement surpris le technicien français lors du stage de pré-saison. Pour autant, un départ du portier costaricien semblerait bel et bien d’actualité vers une destination bien précise.

Chelsea's transfer plans detailed by @liam_twomey and @SJohnsonSport:🔵 Cucurella moving closer🔵 Colwill could leave🔵 De Jong interest real🔵 Fofana and Dumfries defensive options🔵 Kepa close to exit🔵 Finding Werner a new club not easy#CFC