Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid veut dépouiller le PSG…

Publié le 28 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé est toujours d’actualité, le Real Madrid aimerait également faire venir Mauricio Pochettino pour combler le vide laissé par le départ de Zinedine Zidane.

Et si le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid redistribuait les cartes dans l’opération Kylian Mbappé ? En effet, avec l’absence de Zidane à la Casa Blanca en plus de la crise financière, il se pourrait que le club merengue ne puisse pas avoir les armes suffisantes pour le transfert de Kylian Mbappé. Néanmoins, la presse espagnole dont El Chiringuito , ne cesse d’envoyer Mbappé au PSG. D’ailleurs, le président Florentino Pérez attendrait du champion du monde qu’il ne prolonge pas son contrat courant jusqu’en juin 2022 afin de permettre au Real Madrid d’avoir toutes ses chances de boucler cette opération. Et Kylian Mbappé ne serait pas le seul cadre du PSG sur lequel le Real Madrid se pencherait.

Après Mbappé, le Real Madrid voudrait Pochettino !