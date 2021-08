Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid et Mbappé savent quoi faire !

Publié le 25 août 2021 à 22h15 par A.C. mis à jour le 25 août 2021 à 22h19

A moins d’un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble décidé à rejoindre le Real Madrid.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, c’est une histoire qui dure depuis plus de quatre ans. En 2017, Florentino Pérez souhaitait en effet recruter le prodige de l’AS Monaco, qui a finalement décidé de rester en France pour poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Depuis, le Real Madrid n’a jamais cessé de le suivre et semble plus que jamais proche de son but. Le contrat de Mbappé se termine en effet dans moins d’un an et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il ne souhaite pas prolonger avec le PSG. Une première offre madrilène de 160M€ a été refusée, mais une seconde devrait arriver d’ici le 32 aout prochain date de la fin du mercato.

C’est plus de 200M€ ou rien !

D’après les informations de France Bleu, le Paris Saint-Germain ne serait pas totalement fermé à un départ de Kylian Mbappé au cours de ce mercato estival... mais seulement pour une offre supérieure à 200M€. Ainsi, des sources au sein du PSG assurent que c’est désormais au Real Madrid ainsi qu’à Kylian Mbappé et son entourage d’agir, si leur volonté est toujours de se retrouver cet été. En Espagne on explique que le Real Madrid serait prêt à aller jusqu’à 170 ou 180M€ mais pas au-delà.