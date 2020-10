Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid en plein doute pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 14 octobre 2020 à 10h15 par T.M.

Alors que le PSG et la Juventus seraient très attentifs à la situation de Sergio Ramos, du côté du Real Madrid, le cas de l’Espagnol, commencerait à inquiéter. Explications.

A 34 ans, Sergio Ramos est l’actuel capitaine et visage du Real Madrid. Mais pour encore combien de temps ? En effet, le protégé de Zinedine Zidane est entré dans sa dernière année de contrat et pour le moment, une prolongation semble encore loin. De quoi éveiller l’intérêt de certains cadors européens. Ce mercredi, Mundo Deportivo a confirmé que le PSG et la Juventus ne manquaient pas une miette de ce dossier, étant ainsi à l’affût pour tenter de récupérer Sergio Ramos pour 0€ en 2021. Pour éviter ce scénario catastrophe, le Real Madrid va vite devoir réagir, même si du côté de la Casa Blanca, les doutes seraient de plus en plus nombreux.

Un dossier qui suscite des tensions