Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real a bien compris le message de Mbappe…

Publié le 24 janvier 2020 à 3h10 par La rédaction

Le message subliminal lancé par Mbappe en direction du Real en début de semaine a visiblement été bien reçu du côté de Madrid. Analyse.

Comme analysé par le10sport.com en début de semaine, Kylian Mbappe n'a pas manqué d'adresser un message subliminal au Real Madrid et à son entraîneur à l'occasion d'une soirée de lancement de son association "Inspired by KM", en réponse à une question sur ses idoles de jeunesse : « J'ai eu des phases. Pour commencer, quand j'étais enfant, c'était Zidane. Si vous êtes un garçon et que vous êtes français, votre idole est Zidane ».

Nacho répond à Mbappe…